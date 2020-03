Грчко МНР и посака добредојде на земјава во НАТО семејството

Министерството за надворешни работи на Грција преку официјалниот „Твитер“ профил упати честитки за нашето членство во НАТО, додавајќи дека очекува конструктивна соработка.

We congratulate the Republic of #NorthMacedonia that joins @NATO as the 30th member of our alliance. We welcome our neighbours to the #NATO family & look forward to working together as allies#WeAreNATO https://t.co/xPgHdK99NP

