Трамп честиташе Нова година со закана кон Иран

Американскиот претседател Доналд Трамп се закани на Иран обвинувајќи ја нацијата за нападот на американската амбасада во соседен Ирак.

Илјадници Ирачани и припадници на армијата протестираат пред Амбасадата на САД во Багдад поради воздушните напади на американската армија во коишто загинаа 25 шиитски борци во Ирак.

….Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019