Столтенберг го честиташе завршувањето на процесот на ратификација на членството на Македонија во НАТО

Генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, го честита завршувањета на процесот на ратификација на членството на Македонија во Алијансата од сите 29 земји членки.

The Spanish Senate has just ratified North Macedonia’s accession to #NATO. With that, all Allies have welcomed our soon-to-be 30th member. Congratulations, North Macedonia! pic.twitter.com/3wEQiFawiC

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 17, 2020