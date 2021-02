(ВИДЕО) Земјотресот во Фукушима се осетил на 300 километри одалеченост

Силниот земјотрес кој денеска го погоди градот Фукушима во Јапонија, се осетил дури и на 300 километри одалеченост, а видеото беше објавено на социјалната мрежа „Твитер“.

I live 300km far away from Fukushima and felt the earthquake a few minutes ago. Hope everyone safe in Japan #japan #earthquake

За сега, иако земјотресот беше со јачина од 7,1 степен, нема предупредување за цунами, а на социјалните мрежи веќе циркулираат видеа на кои може да се види јачината.

Powerful #Earthquake Strikes #Japan

The epicenter of the quake was off the coast of #Fukushima Prefecture, the site of a massive earthquake and tsunami in 2011 that killed thousands and caused meltdowns at a nuclear plant.

pic.twitter.com/eKl8Fqet6l

