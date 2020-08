(ВИДЕО) Воз излета од шина во Шкотска: Дим на сите страни, на лице место и хелихоптер

Службите за итни случаи се испратени на локација во близина на Стоунхаун, Шкотска, каде возот излета од шините. Околу 30 амбулантни возила и медицински хеликоптер се на лице место, а екипите сè уште пристигнуваат, јавуваат британските медиуми.

Чадот се крева на местото на настанот.Засега е непознато дали има повредени.

Невремето проследено со грмежи и пороен дожд предизвикаа поплавување и нарушување на сообраќајот во многу делови на централна и источна Шкотска.

These are pictures from Aberdeenshire in Scotland where a train has derailed near Stonehaven pic.twitter.com/M8z1N9qB9o

— Chris Chambers (@CapitalChambo) August 12, 2020