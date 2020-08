(ВИДЕО) Уапсена жена која пукала пред полициска станица во Ница

Вооружена жена пред да биде совладана и уапсена од страна на општинската полиција во Ница, успеала да истрела неколку куршуми во нивна близина.

– Вооружена жена која на неколку пати стрелаше во близина на општинските полицајци и недалеку од полициската станица на плоштадот Саетоне во Ница, според видеото објавено од пратеникот Ерик Циоти на неговиот профил на Твитер.

Таа беше совладана на спектакуларен начин од неколку општински полицајци.

Според Радио Франс Блу, оваа жена е на возраст од педесет години и со себе носела пиштол од типот „Берета“, во кој имало само куршуми без зрно.

Додека весникот „Ница Матин“ пренесе дека жената испукала неколку истрели во воздухот откако нишанела во општинските полицајци.

Франс Блу прецизира дека оваа жена има ментални проблеми.

Според очевидци таа ги предизвикувала полицајците извикувајќи: Стрелајте, немам што да изгубам.

Grâce à leur sang froid, leur courage et leur expérience nos policiers municipaux ont réussi à neutraliser une femme armée et ont permis d’éviter une issue dramatique. Je suis fier des hommes et des femmes de notre @pmdenice. #Nice06 pic.twitter.com/gcm1ifyN2P

— Christian Estrosi (@cestrosi) August 12, 2020