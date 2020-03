(ВИДЕО) Турција ги евакуираше мигрантите на границата со Грција и ги запали шаторите

Турските власти евакуираа стотици мигранти кои чека на границата кон Грција, во надеж дека ќе стигнат до Европа во време на пандемија, извести турската државна агенција „Анадолија“.

Мигрантите кои чекаа на граничниот премин во провинцијата Одрин беа пренесени со автобус до државните пансиони каде што ќе бидат ставени во карантин, јави „Ројтерс“.

Πред да започне отстранувањето на бегалците и мигрантите турските власти ги запалиле шаторите во близина на границата.

Reports that the #Turkey police set fire to the immigrant tents for them to clear out #Evros #Greece #GreekBorders #IStandWithGreece #HoldTheLine pic.twitter.com/CYNLVgXz2I

— Robert Lagueux (@BobLagueux) March 27, 2020