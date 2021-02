(ВИДЕО) Силен земјотрес од над 7 степени ја стресе Фукушима

Силен земјотрес со јачина од 7,1 степени денеска ја потресе Фукушима во Јапонија, но за сега нема предупредување за цунами

Според ЕМСЦ, земјотресот се случил во 23.07 часот по локално време (15.07 наше време) на длабочина од 60 км.

Епицентарот е на 81 км од Ишиномаки, град со 120.000 жители.

Нема издадено предупредување за цунами.

Woke up to shaking in Tokyo. Turned on TV to learn Magnitude 7.1 earthquake just hit off Fukushima prefecture — just 3 weeks ahead of the 10 year anniversary. Hope everyone is okay. pic.twitter.com/uT0LKJqqHd

— Kurumi Mori (@rumireports) February 13, 2021