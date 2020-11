(Видео) Пожар во болница во Москва

Пожар избувна во московска болница, која служи како еден од главните центри за пациенти со коронавирус.

Руските медиуми пренесуваат дека дошло до експлозија во дел од системот за довод на кислород по што на социјалните мрежи се појавија снимки од објектот од кој излегува густ бел чад.

Погледнете го видеото во продолжение:

Smoke seen rising from a hospital that treats coronavirus patients in #Moscow , #Russia. Explosion and fire was reportedly caused by an oxygen cylinder leak .pic.twitter.com/S0xRT05Ctn

