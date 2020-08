Во техничка просторија на 27-от кат во зградата на Светскиот трговски центар во Брисел попладнево избувнал пожар, а како што рече шефот на противпожарната служба, се запалил изолациски материјал.

Засега никој не е повреден.

🚨 #BREAKING [🇧🇪 #BELGIUM] 💥 A fire has been broken out on the top of the World Trade Center of #Brussels!pic.twitter.com/SL8SVnCYOY

— ISCResearch (@ISCResearch) August 6, 2020