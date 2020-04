Трамп: Никогаш нема да дозволиме да падне американска индустрија за нафта и гас

Претседателот на САД, Доналд Трамп, изјави во вторникот дека неговата администрација ќе и помогне на индустријата за нафта и гас со обезбедување средства за „важни“ енергетски компании, бидејќи американските цени на нафтата станаа негативни за прв пат во историјата.

Намалената побарувачка за нафта среде пандемијата на корона вирус предизвика состојба на сериозен недостиг на простор за складирање на неискористената сурова суровина.

We will never let the great U.S. Oil & Gas Industry down. I have instructed the Secretary of Energy and Secretary of the Treasury to formulate a plan which will make funds available so that these very important companies and jobs will be secured long into the future!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020