Столтенберг: НАТО ќе испорача медицинска помош на сојузниците кои се најзагрозени од вирусот

НАТО ќе ја забрза испораката на медицинска помош на сојузниците кои се најмногу погодени од вирусот, но мора да се фокусира на одбрана на Европа, изјави денеска генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг.

Министрите за надворешни работи на НАТО утре ќе разговараат за мерките за помош, преку видео-конференција, прва откако земји како што се Турција и Чешка започнаа да испорачуваат залихи за Италија и Шпанија.

Тој додаде дека турски авион денеска ќе испорача медицинска опрема за Шпанија и Италија.

#NATO solidarity in action: Turkey 🇹🇷 sending a cargo plane with medical supplies to Italy 🇮🇹 & Spain 🇪🇸 today to support our joint fight against #COVID19. Proud to see NATO Allies supporting each other through our disaster relief center. #StrongerTogether pic.twitter.com/9f8gvHvVzs

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 1, 2020