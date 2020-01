Либиските сили соборија турски дрон откако генералот Хафтар и прогласи џихад на Анкара

Либиската Национална Армија (ЛНА) соопшти дека соборила турски дрон над Триполи, кусо откако генералот Калифа Хафтар повика на „света војна против Турција“ заради поддршка на ривалската влада.

Според извештаите, леталото е идентификувано како „Бајрактар ТВ2“ вооружен дрон, а соборен бил откако бил забележан како следи колона од возила на ЛНА.

#BREAKING: An hour ago, 2 #Turkish Bayraktar TB2 armed drones supporting Islamist militias of #GNA targeted a convoy of #Libya National Army on its way to #Tripoli at Mizda. 30 mins later one of them was shot-down by a Pantsir S1 SAM system of #LNA in south of #Mitiga airport! pic.twitter.com/lAqkTqmv2u

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 3, 2020