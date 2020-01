Иран соопшти дека во нападот се убиени најмалку 80 „американски терористи“

Иранската државна телевизија објави дека во ракетниот напад на двете американски бази во Ирак, Ајс ел Асад и Ирбил се убиени најмалку 80 „американски терористи“.

Иранската револуционерна гарда, која ја презеде одговорноста за нападите, објави дека нападите врз базите биле „одмазда за убиството на командантот на единицата Кудс, Касим Сулејмани“.

Иранскиот министер за надворешни работи Мохамед Џавад Зариф посочи дека Иран презел пропорционални мерки за самоодбрана во согласност со член 51 од Повелбата на ОН и врз основа на тоа од каде е извршен „кукавичкиот напад“ против иранските државјани.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.

We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.

— Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020