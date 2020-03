Столтенберг: Добредојде во НАТО патот беше долг, но напорите вродија со плод

Генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг посака добредојде во Алијансата, како нова, 30-та членка.

Церемонијата за подигање на македонското знаме пред седиштето на НАТО ќе се одржи в понделник во присуство на Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, претседателот на Воениот комитет на НАТО воздухопловниот маршал сер Стјуарт Пич и Зоран Тодоров од делгацијата на нашата земја во НАТО.

Welcome to #NATO, #NorthMacedonia! It’s been a long road, but all your efforts have paid off. The formal accession process is now complete, and we are glad to have the 30th member of our Alliance with us: https://t.co/g6HxvQ4OlT 🇲🇰 #WeAreNATO

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 27, 2020