Врховниот суд дозволи увид во даночните документи на Трамп

Врховниот суд на САД денеска донесе одлука обвинителството во Њујорк да може да ги добие финансиските документи на американскиот претседател Доналд Трамп, но, барем засега, спречи Претставничкиот дом на Конгресот, во кој мнозинство имаат демократите, да добие увид во тие материјали.

Двете пресуди со седум гласови „за“ и два „против“ ги потпиша судијата Џон Робертс.

Долгогодишната сметководствена фирма на Трамп, „Мазарс ЛЛП“, според пресудата, треба да и предаде различни финансиски документи на големата порота во Њујорк во рамки на кривичната истрага која се води против американскиот претседател.

Меѓутоа, судот не им дозволи на комисиите на Претставничкиот дом, исто така, да можат, врз основа на судски налог да дојдат до даночните документи на Трамп, што претставува краткорочна победа на американскиот претседател.

Спорот ќе продолжи на пониските судови.

Oдлукаta на Врховниот суд, Трамп ја оцени како „политички мотивирана“.

….for another President. This is about PROSECUTORIAL MISCONDUCT. We catch the other side SPYING on my campaign, the biggest political crime and scandal in U.S. history, and NOTHING HAPPENS. But despite this, I have done more than any President in history in first 3 1/2 years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2020