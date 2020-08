(ВОЗНЕМИРУВАЧКО ВИДЕО) Полициско возило прегази демонстрант во Белорусија, над 120 се повредени

Најмалку едно лице загина, а десетици се повредени во синоќешните протести во повеќе белоруски градови, што почнаа по објавувањето на првичните резултати од претседателските избори, на кои шестпати по ред победи Александар Лукашенко.

Според локалните организации за заштита на човековите права еден човек загинал откако бил прегазен од полициско комбе, додека другите демонстранти се здобиле со повреди во судирите со полицијата. Во Минск се повредени 50 луѓе, а над 120 во цела земја.

[SENSITIVE] This was that moment when the police van killed a protester in Minsk

Video @tutby pic.twitter.com/u3Tp0kEj1U

— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 10, 2020