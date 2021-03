(ВИДЕО) Протести во центарот на Хаг, полицијата употреби водени топови

Холандската полиција употреби денеска водени топови и гумени палки со цел да го растури протестот против локдаунот во центарот на Хаг, кој се одржува еден ден пред парламентарните избори во земјата.

Околу 2.000 луѓе изразија незадоволство поради владините мерки, носејќи транспаренти „Љубов и слобода, НЕ на диктатурата“ и фотографии од премиерот Марк Руте со натписи „Ако ја сакате Холандија, не гласајте за нив“.

Голем број полицајци беа распоредени во паркот каде се собраа демонстрантите, но пред почетокот на протестот полицијата предупреди на Твитер дека веќе е достигнат максималниот број на учесници.

Веднаш по објавувањето на твитот, на местото на одржувањето на протестот пристигнале уште стотици луѓе.

Nice one lads, showing your love of traditional Dutch values, liberty and the rule of law by trying to injure police officers on a Sunday 🤦‍♂️ #Malieveld pic.twitter.com/SEF1SC8tod

— Ben Coates (@bencoates1) March 14, 2021