(ВИДЕО) Во Висконсин горат автомобили, демонстрантите кршат сè поради застрелувањето на Џејкоб Блејк

Во градот Киноша, во американската сојузна држава Висконсин, избиле демонстрации и немири бидејќи полицијата застрелала невооружен Афроамериканец, поради што локалните власти вовеле полициски час.

Жртвата е идентификувана како Џејкоб Блејк, Афроамериканец од Киноша, кој е хоспитализиран во тешка состојба со повеќе прострелни рани.

Гувернерот на Висконсин, Тони Еверс, ја осудил прекумерната употреба на сила од страна на полицијата и побарал да се пристапува со помалку агресија кон Афроамериканците во Висконсин, пренесува „Ројтерс“.

Засега не е познато зошто полицијата пукала во црномурестиот Блејк, но целиот случај го истражува секретаријатот за правосудство во Висконсин.

На видеото кое кружи на социјалните мрежи, се гледа како Блејк приоѓа до едно возило и е застралан во моментот кога ја отвора вратата од автомобилот.

Up close look at an entire car dealership set ablaze by BLM arsonists in Kenosha, Wisconsin overnight. pic.twitter.com/w6kz717VAG

Video via @livesmattershow

— Breaking911 (@Breaking911) August 24, 2020