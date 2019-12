(ВИДЕО) Tројца загинати во напад пред седиштето на ФСБ во центарот на Москва

Три лица се убиени во напад што се случи денеска во центарот на Москва.

Престрелката се случила пред седиштето на Федералната служба за безбедност (ФБС), јавија руски медиуми.

BREAKING: Reports of shooting near FSB headquarters in #Moscow

Во нападот убиени се службеници на ФБС, јавија западни медиуми.

Според весникот Известија напаѓачи биле три лица вооружени со автоматско оружје. Откако отвориле оган врз зградата на ФСБ, побегнале и се забарикадирале во соседна зграда. Реонот е опколен од полицијата.

First images from outside the #FSB HQ in #Moscow after reports of #shooting pic.twitter.com/AHMbJeLfdU

— Ruptly (@Ruptly) December 19, 2019