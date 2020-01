(ВИДЕО) Се урна авион во Иран – загинати 176 патници

Во близина на аеродромот во Техеран се урна украински авион и притоа загинаа сите 176 патници и членови на екипажот.

Според изјава на шефот на иранските спасувачки сили, Боингот 737 на авиокомпанијата „Украина Интернационал“ се запалил непосредно по полетувањето од Техеран.

Emergency services are deployed to #Boeing737 crash site. No survivors were found after the Ukrainian passenger plane went down near #Tehran. The incident came hours after Iran launched an attack on US bases in Iraq but it is unclear if the incident is linked to the confrontation pic.twitter.com/ztQPINVxZL

