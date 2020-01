(ВИДЕО) Протече снимка на која се гледа како украинскиот авион е погоден од ракета

Американски „Њујорк тајмс“ објави видео снимка во која се гледа моментот кога украинскиот авион е погоден во близина на аеродромот во Техеран.

На снимката се гледа мала експлозија и авион, кој потоа продолжува да лета следните неколку минути вртејќи го правецот кон аеродромот.

BREAKING NEWS (NEW VIDEO): Ukraine International airliner being struck by a missile in Iran. Earlier Pentagon has confirmed the plane was struck by a Russia built Tor-M1 surface-to-air missile system. #UkrainePlaneCrash pic.twitter.com/40S1vpw7Xb

— Max Howroute▫️ (@howroute) January 9, 2020