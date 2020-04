(ВИДЕО) Најмалку 38 загинати во пожар во Јужна Кореја

Во пожар на градилиште во Јужна Кореја загинале најмалку 38, а повредени се десетина луѓе.

Како што објави државната новинска агенција „Јонхап“, сите жртви се работници кои граделе магацин во градот Ичеон, кој се наоѓа на околу 80 километри југоисточно од Сеул.

A fire at a construction site in #SouthKorea killed at least 25 people and injured another seven on Wednesday.

All of the victims were construction workers who had been building a warehouse in the city of #Icheon, about 80 kilometres southeast of #Seoul. https://t.co/J5jkExEfaL pic.twitter.com/JtlJHGuZQf

