(ВИДЕО) Катастрофа во Индија: Се сруши глечер од Хималаите, повеќе од 100 мртви

Се стравува дека околу 150 лица загинаа во Индија кога дел од глечер од Хималаите се сруши и погоди брана, предизвикувајќи поплави и принудувајќи го локалното население од северот на оваа земја да се евакуира.

This doesn’t look good. Prayers for people around Joshimath, Uttarakhand. A big flood in Dhauli Ganga near Reni village, 26 KM from Joshimath. Many homes destroyed after cloudburst and breaching of reservoir. ITBP rushed in for rescue

Video: @ITBP_official pic.twitter.com/E5j1PTDZo7

— Abhishek Bhalla (@AbhishekBhalla7) February 7, 2021