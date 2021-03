(ВИДЕО) Евакуирани околу 1.000 туристи во Таџ Махал поради дојава за бомба

По дојава за поставена бомба во Таџ Махал евакуирани се околу 1.000 туристит, а одред на индиската специјална полиција го проверува светскиот познатиот објект.

Полицијата соопшти дека 99 проценти се сигурни оти станува збор за лажна дојава, но поради предострожност реагирале со цел капацитет.

#Agra: Taj Mahal premises cleared for search operations by CISF and ASI after a call at police control room to blow up the monument. pic.twitter.com/tG56uIaNXr

— TOI Agra (@TOIAgra) March 4, 2021