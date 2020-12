(ВИДЕО) Изборниот фалсификат во САД фатен на камера?!

Од кампањата на Доналд Трамп пред малку на социјалните мрежи објавија шокантни снимки од едно гласачко место во сојузната држава Џорџија.

При сведочењето пред судот за наводната изборна измама, адвокатскиот тим на Доналд Трамп, предводен од Руди Џулијани, презентираше видео докази, снимка од безбедносните камери на која се гледа како куфери полни со гласачки ливчиња се извлечени од под една од масите, ОТКАКО набљудувачите им наредиле на пребројувачите да ја напуштат просторијата. Четири лица, останале и продолжиле со броењето на гласовите.

WATCH: Video footage from Georgia shows suitcases filled with ballots pulled from under a table AFTER supervisors told poll workers to leave room and 4 people stayed behind to keep counting votes pic.twitter.com/AcbTI1pxn4

— Team Trump (@TeamTrump) December 3, 2020