Трамп смирува: Сè е добро, имаме најмоќна и добро опремена војска

По иранскиот ракетен напад врз две воени бази на САД во Ирак во кој, според иранска страна, се убиени најмалку 80 американски војници, се огласи американскиот претседател, Доналд Трамп.

Трамп испрати порака на смирување и самодоверба и ги повика Американците да веруваат во моќта на нивната армија.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020