Трамп најави можност за одложување на претседателските избори поради пандемијата

Претседателот на САД, Доналд Трамп првпат најави дека се разгледува можноста за одложување на претседателските избори во ноември, наведувајќи ги ризиците од измама поврзана со гласање по пошта поради епидемијата на корона вирусот.

Трамп на Твитер напиша дека „гласањето по пошта … во 2020 година ќе биде најнеточно и со најголема измама во историјата“.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

