Трамп бара од Форд, ГМ, Тесла да произведат респиратори

Американскиот претседател Доналд Трамп денес им даде „зелено светло“ на директорите на „Форд“, „Џенерал моторс“ и на „Тесла“, барајќи од нив да се вклучат во производството на респиратори

„Форд“, „Џенералмоторс “ и „Тесла“ добија зелено светло за производство на респиратори и други производи од метал, и тоа ИТНО!, Напиша американскиот претседател на Твитер.

Ford, General Motors and Tesla are being given the go ahead to make ventilators and other metal products, FAST! @fema Go for it auto execs, lets see how good you are? @RepMarkMeadows @GOPLeader @senatemajldr

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2020