Рекордни 938 жртви од Ковид-19 во Велика Британија

Велика Британија за едно деноноќие забележа рекордни 938 нови смртни случаи од коронавирус, со што вкупниот број на починати во земјата надмина 7.000 лица.

As of 9am 8 April, 282,074 tests have concluded, with 14,682 tests on 7 April.

232,708 people have been tested of which 60,733 tested positive.

As of 5pm on 7 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 7,097 have sadly died. pic.twitter.com/bWOBsyrrrs

