Позитивната страна на пандемијата: За една земја корона вирусот донесе добри вести

Саудиска Арабија и воената коалиција што ја предводат во Јемен одлулија да прогласат прекин на огнот и примирје со Хути бунтовниците во обид да формираат обединет фронт за борба против ширењето на корона вирусот. Ваквата одлука доаѓа по повикот на Обединетите Нации за голбално примирје и борба против пандемијата во која се заболени преку 681.700, а починаа преку 31.880 луѓе.

Со ваквата одлука барем привремено се стопира најголемата хуманитарна катастрофа во светот, предизвикана од петгодишната граѓанска војна меѓу владините сили поддржани од Саудијците и бунтовничките милиции на Хутите, кои имаат поддршка од Иран и под чија контрола е главнит град Сана.

Ваквото стопирање на воените дејствија е добра вест за речиси 30 милиони жители на Јемен, од кои 80 проценти имаат неопхподност од некаква хуманитарна помош, особено поради тоа што земјата засега не е зафатена од пандемијата.

Светската здравствена организација деновиве соопшти дека во Јемен не е забележан ниту еден случај на зараза со вирусот Ковид-19, но и покрај тоа соработува со земјата за поставување на инсатлации за карантин во градот Аден заради подготвеност за одговор во случај не појава на вирусот што го покори светот.

Currently #Yemen has no confirmed cases of #COVID19.

With the coordination of Ministry of Health, WHO has supported establishment of a quarantine facility in #Aden to ensure preparedness and response in the event a case is confirmed. pic.twitter.com/r1EFlDJCZd

— WHO Yemen (@WHOYemen) March 25, 2020