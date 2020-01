Поради најавен топлотен бран прогласена вонредна состојба и наредена евакуација во Австралија

Австралиските власти наредија задолжителна евакуација на некои места на југоисточниот брег на земјата, а на туристите во таа област им е наредено да ги напуштат туристичките места во рок од 48 часа, бидејќи за в сабота се очекува нов топлотен бран што ќе биде погоден за ширење на големи пожари кои ја пустошат државата во последниве недели.

Премиерката на државата Нов Јужен Велс, Гладис Берџиклијан, прогласи седумдневна вонредна состојба во која од петок се одобрува присилната евакуација на луѓето.

It’s been a dreadful drive from Melbourne back to #Sydney; peering through the smoke & listening to the bushfire news for hours and hours 😢😡#bushfirecrisis #australiaburns #climatecrisis #bushfiresAustralia pic.twitter.com/VD5Ph98trC

— Prof Emma L Johnston AO FTSE (@DrEmmaLJohnston) January 2, 2020