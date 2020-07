Иронија на Илон Маск или меѓународен инцидент: Ќе го собориме од власт секого што ќе посакаме

Милијардерот Елон Маск предизвика бура реакции во јавноста откако на „Твитер“ напиша: „Ќе го собориме од власт секого што сакаме“, како одговор на друг корисник на Твитер, кој изнесе тврдење дека американската влада организирала соборување на боливискиот претседател Ево Моралес, со цел да ги добие резервите на литиум во таа земја.

Додека некои тврдат дека Маск се шегувал, други сметаат дека тој открил меѓународен заговор, а на дискусијата се приклучи и Моралес.

We will coup whoever we want! Deal with it.

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2020