Демократите го критикуваат Трамп за убиството на иранскиот генерал, Касем Сулејмани

Демократите во САД изразија загриженост дека убиството на командантот на Иранската револуционерна гарда, Касем Сулејмани во американски напад во Ирак ќе предизвика ескалација на судирот со Иран.

Адам Шиф, претседавачот со Одборот на Претставничкиот дом задолжен за надзор на тајните служби објави на Твитер дека Сулејмани бил одговорен за насилства и дека светот без него е подобар. Тој додаде дека Конгресот сепак, не одобрил ракетен напад.

Soleimani was responsible for unthinkable violence and world is better off without him.

But Congress didn’t authorize and American people don’t want a war with Iran.

All steps must now be taken to protect our forces against the almost inevitable escalation and increased risk. https://t.co/Z4HTnScFg7

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) January 3, 2020