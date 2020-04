View this post on Instagram

Када је све почело, мој Данило ми је рекао да предаја није опција. Мој првенац заражен је коронавирусом, а клиничка слика му је таква да је примљен у Инфективну клинику. Сине, победићеш ти то. Воли те тата, сви те волимо!