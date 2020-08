Лидерите на Србија и на Косово на средба во Белата куќа на 2 септември

Лидерите на Србија и на Косово на 2 септември ќе се состанат во Белата куќа во Вашингтон за да преговараат, објави денеска специјалниот пратеник на претседателот на САД за дијалогот меѓу Белград и Приштина, Ричард Гренел.

We are happy to announce that the leaders of Kosovo and Serbia will meet at the White House for a negotiation on September 2. @realDonaldTrump @robertcobrien @WHNSC

— Richard Grenell (@RichardGrenell) August 14, 2020