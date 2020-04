Жбогар: Македонија ќе добие од ЕУ пет генератори, 25 шатори, 200 душеци и 1.000 кебиња

Евроамбасадорот Самуел Жбогар на неговиот твитер-налог напиша дека Македонија ќе добие помош преку Механизмот за цивилна заштита на Евопската Унија.

North Macedonia 🇲🇰 will receive assistance via the EU Civil Protection Mechanism, including 5 generators, 25 family tents , 200 mattresses, 1000 blankets. Austria 🇦🇹 is also sending gloves and disinfectant among others#TeamEurope #EUwithYou @eu_echo

— EU Ambassador (@AmbassadorEU) April 22, 2020