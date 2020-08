Василевски: Руската вакцина е 100% неетична!

Стефан Василевски, доктор по професија и директор на КонзервативМК на социјалните мрежи истакна дека руската вакцина можеби ќе биде ефикасна, но не е безбедна.

Руската вакцина “Sputnik V” можеби ќе биде ефекасна, но е 100% неетичка, ниту безбедна!

[English below regarding the 🇷🇺 Russian COVID-19 vaccine], напиша Василевски и приложува Инфографик: Сите фази на производство на вакцина. Од STEP 1 со експериментални животни и човечки клетки, до STEP 2 и познатите “Human trails” па се до лиценцирање, производство и дистрибуција.