Новиот технички премиер Спасовски е полиглот зборува и ромски јазик

ПР стратегот и потпреседател на СДСМ, Коста Петров преку формат ,,украден” од Вог наречен ,,73 прашања со ….” пробува неговите сопартијци да ги покаже во едно поинакво светло. Неговиот серијал се вика ,,30 прашања со Оливер Спасовски..”

Оливер Спасовски сака ракомет, омилено јадење му е печено лепче, омилена песна на сите времиња му е „We are the champions“, да имаше можност би се сретнал со судијата Фалконе, посакува свет без неправди, малкјуимина знаат ка зборува ромски, почнал како приправник во адвокатска канцеларија, омилена филмска реплика му е „I,ll be back“.