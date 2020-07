Карл Билт: Ќе следат долги преговори за формирање владина коалиција во Македонија

Поранешниот шведски премиер и специјален пратеник на ОН за Балканот, Карл Билт, на Твитер напиша дека по вчерашните избори во Македонија ќе следат долги прговори за владина коалиција, која, според него, најверојатно ќе биде верзија на досегашната.

I guess lengthy coalition negotiations will follow, but most likely 🇲🇰 will see a version of the present government during the next few years as a result of yesterday’s election. https://t.co/3ggdMXOESU

— Carl Bildt (@carlbildt) July 16, 2020