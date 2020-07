Елон Маск ја расклинка левицата – јавно против Маркс!

Главниот извршен директор и основач на „Тесла“ и „Спејсекс“, Елон Маск во изминатото деноноќие го привлече вниманието на многумина со само два твита.

Првиот твит ги збуни членовите на Левицата уберени дека нивната поддршка за тековните протести ширум САД и нападите врз работата на претседаелот Доналд Трамп, без разлика дали физички (немири, грабежи) или филозофски (проектот 1619), ја делеа сите во таканаречениот центар на политичкиот спектар.

Сепак, Маск покажа дека таквиот приказ во јавноста не баш точен.

The left is losing the middle

— Elon Musk (@elonmusk) July 27, 2020