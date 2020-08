Брнс: Како пријател и партнер очекувам соработка со новата влада

Амбасадорката на САД во земјава, Кејт Мари Брнс, на Твитер го честита формирањето на новата влада на премиерот Зоран Заев.

Congratulations to Prime Minister @Zoran_Zaev & the parliamentary majority on the formation of a new government in 🇲🇰. As a friend & partner, we look forward to working with @vladamk to demonstrate continual progress on EU reform goals & unwavering commitment to the rule of law.

— Ambassador Kate Byrnes (@USAmbNMacedonia) August 31, 2020