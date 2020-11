Бибер до Захариева: Ако Тито не смее да се слави во ЕУ, чудо е како влегоа Словенија и Хрватска

Професорот на Универзитетот во Грац, Флоријан Бибер, кој важи за експерт за политиката и историјата во Југоисточна Европа на својот Твитер профил го искоментира ставот на бугарската министерка за надворешни работи, Екатерина Захариева, која објаснувајќи го спорот со Македонија порача дека не може државата од една страна да сака да влезе во ЕУ, а истовремено да го слави, како што рече, еден од најмрачните диктатори – Тито.

Бугарскиот министер за надворешни работи, Екатерина Захариева повтори дека С. Македонија не е подготвена да започне преговори со ЕУ и го обвини Скопје за ширење омраза кон Бугарија.

Bulgarian MFA claims absurdly that one cannot celebrate Tito in the EU. It’s a miracle that Slovenia and Croatia entered the EU (I must have also missed all the Macedonian Tito celebrations) https://t.co/rWGJirPcHI

— Florian Bieber (@fbieber) November 15, 2020