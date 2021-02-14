Македонија под снежна покривка: Еве каде наврна најмногу снег

Висина на снежна покривка во 7 часот (во см): 65 Попова Шапка, 38 Маврови Анови, 36 Крушево, 33 Битола, Дебар, 32 Пожаране, 25 Тополчани, 24 Штип, 23 Претор, 22 Тетово, Охрид, Прилеп, 20 Берово, 19 Демир Капија, 17 Крива Паланка, 16 Ѓуриште, 14 Скопје-Петровец, 11 Струмица, 9 Куманово, 7 Скопје-З.Рид.

Наврнат воден талог за изминатите 24 часа до 7 часот (во л/м2): 37 Дебар, 31 Маврови Анови, 25 Претор, 22 Крушево, 19 Тетово, 18 Битола, 16 Штип, Демир Капија, 14 Охрид, 11 Крива Паланка, 10 Берово, 9 Струмица, 6 Скопје-Зајчев Рид, Прилеп, Куманово, 4 Скопје-Петровец.