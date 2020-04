Кралицата Елизабета ќе го прослави 94. роденден без почесна стрелба и државни почести

Британската кралица Елизабета Втора побарала при овогодинешната прослава на нејзиниот 94. роденден, да не се одржи почесна стрелба. Кралицата ќе го слави роденденот во вторник, на 21 април.

Причина за таквата желба на Кралицата е нејзиниот став дека таквиот чин не би бил соодветен за време на кризата предизвикана од корона вирусот.

Нејзиното величество смета дека на сила не се посебни мерки кои би овозможиле изведување на почесната стрелба, па чувствува дека тоа не е соодветно во овие околности – наведува новинарот Крис Шип на Твитер, повикувајќи се на извор од Бакингемската палата.

A Palace source says: “Her Majesty was keen that no special measures were put in place to allow gun salutes as she did not feel it appropriate in the current circumstances.” — Chris Ship (@chrisshipitv) April 18, 2020

Новинарот додава дека ова ќе биде првпат за 68 години од владеењето на Кралицата Елизабета Втора, нејзиниот роденден да не биде одбележан на тој начин.

Шип објавува и дека Кралското семејство ја откажува и традиционалната роденденска парада и не планира да го слави роденденот на некој посебен начин.

A Palace source adds: All of the changes are “in line with Her Majesty’s wishes.”

Ot’s already been announced there there will be no Trooping the Colour ceremony in June (the official birthday parade) and no plans for any “alternative marking of her official birthday.” — Chris Ship (@chrisshipitv) April 18, 2020

Дополнителна причина за одлуката на Бакингемската палата оваа година да има приватна прослава е и фактот што членовите на Кралското семејство се самоизолирани на различни локации. Кралицата е во Виндзор, Принцот Чарлс во Шкотска, додека принцовите Вилијам и Хари се во Норфолк и Лос Анџелес.

Bottom line from Buckingham Palace: “We will not be marking Her Majesty’s birthday in any special way” this year due to the #coronavirus crisis.

Any video calls between family members will be private ones. Queen is in Windsor. Charles in Scotland. William in Norfolk. Harry in LA — Chris Ship (@chrisshipitv) April 18, 2020

Во Обединетотот Кралство има 115.229 потврдени случаи на Ковид-19, од кои починати се 15.464 луѓе.