Крадци во куќата на Анчелоти: Неговата ќерка ги ги избркала

Италијанските и англиските медиуми пренесуваат дека куќата на менаџерот на Евертон, Карло Анчелоти била мета на крадци, но и дека за време на кражбата неговата ќерка ги исплашила и ги избркала.

Инцидентот се случил во куќата на Анчелоти во Бланделсандс во Ливерпул во петокот вечерта околу 18.30 часот, а од домот бил украден сеф.

Локалните медиуми објавија дека менаџерот на Евертон не бил во куќата за време на кражбата, но дека неговата ќерка Катја ги исплашила разбојниците.

