(ФОТО) На сред криза Ангела Меркел пазарува без маска

Германската канцеларка Ангела Меркел тргнала на шопинг доцна синоќа во центарот на Берлин и купила тоалетна хартија и три шишиња вино, пренесоа германските медиуми

The chancellor shows how to shop responsibly in the age or Covid-19 – Angela Merkel at her local supermarket picking up cherries, soap, loo paper and four bottles of wine… https://t.co/OqooFUiyvX

— Tobias Buck (@TobiasBuckFT) March 21, 2020