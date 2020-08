Дворецот Виндзор отвора една од нејзините градини за прв пат по 40 години

Замокот Виндзор во Англија, една од официјалните резиденции на британската кралица Елизабета Втора, ја отвора градината на источната тераса за прв пат во четириесет години, пренесе Ројтерс.

Windsor Castle East Terrace Garden prepares to open for the first time in more than 40 years https://t.co/EId6PMtoXn

— Diaz HUB (@DiazHub) August 6, 2020