(ВИДЕО) Ураганот „Хана“ двапати за еден час го погоди Тексас

Ураганот „Хана“ го погоди брегот на американската сојузна држава Тексас, проследен со силни ветрови и невреме, заканувајќи се и со поплави, па дури и торнада.

Првиот ураган сезонава на Атлантикот за нешто повеќе од еден час двапати го погоди копното, како бура од прва категорија, пренесуваат американските медиуми.

L👀K at the #hurricane force winds from #HurricaneHanna that hammered Port Mansfield, #Texas on Saturday! #TXwx #Hanna pic.twitter.com/p2QuHvxhD6

— WeatherNation (@WeatherNation) July 26, 2020