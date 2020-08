(ВИДЕО) Трамп стравува од атентат: Ова може да биде последен пат кога ќе ме видите

Забелешките на претседателот Трамп за време на говорот предизвикаа шпекулации откако тој се осврна на тоа дека има многу богати непријатели и рече на публиката: „Ова може да биде последен пат кога ќе ме видите, на некое време“.

Коментарите беа дадени за време на обраќањето што Трамп го даде во фабриката „Вирпул“ во Клајд, Охајо. Контекстот на забелешките беше извршна наредба со која ќе се овластат државните агенции на САД да ги купат сите лекови од американски компании.

Трамп ја обвини американската политичка класа за фактот дека лековите се поевтини за купување во други земји како Канада, дури и ако ги прави истата компанија.

Претседателот се осврна на богатите анонимни „посредници“ кои имаат намалени профит од фармацевтската продажба.

Trump: “I have a lot of rich enemies. You won’t see me for awhile.” pic.twitter.com/8AmaiENezf

